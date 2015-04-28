Савченко перевели в клінічну лікарню в Москві
16:02, 28 квітня 2015Суспільство
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Українську льотчицю і народного депутата Надію Савченко, яку незаконно утримують в московському СІЗО, доставили в міську клінічну лікарню №20.
REUTERS
Про це повідомила прес-служба Федеральної служби виконання покарань, передає Бі-бі-сі. За повідомленням відомства, стан Надії Савченко оцінюється як задовільний і вона почала приймати їжу.
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У понеділок голова Ради з прав людини при президенті Росії Михайло Федотов заявив, що стан Надії Савченко погіршився і за останній тиждень вона втратила близько 8 кг.
Нагадаємо, Надія Савченко знаходиться під вартою в московському СІЗО з липня 2014 року, а в грудні оголосила голодування на знак протесту проти її незаконного арешту.
Як повідомляв УНІАН, 24 квітня слідчий комітет Росії висунув Надії Савченко звинувачення в остаточній редакції.
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