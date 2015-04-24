Савченко висунули звинувачення в остаточній редакції

Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету Росії. Так, Надію Савченко звинувачують у пособництві у вбивстві двох і більше осіб, пособництві в замаху на вбивство двох і більше осіб, загальнонебезпечним способом, з мотивів політичної ненависті, вчинене групою осіб, а також в незаконному перетинанні кордону Російської Федерації.

Читайте такожРада вимагає від Путіна звільнити Савченко, Сенцова і інших українських бранців

При цьому сказано, що найближчим часом матеріали кримінальної справи щодо Надії Савченко будуть виділені в окреме провадження із загальної кримінальної справи про застосування заборонених засобів і методів ведення війни для завершення розслідування, надання сторонам для ознайомлення і подальшої передачі в суд.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Надія Савченко може бути звільнена за амністією тільки після суду.

Нагадаємо, Надія Савченко утримується в московському СІЗО з липня 2014 року, а в грудні 2014 року оголосила голодування на знак протесту проти незаконного арешту.