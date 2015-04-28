Параду на День Перемоги у Києві не буде

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелєєв.

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"Параду, наскільки я знаю, не буде. Буде багато заходів, присвячених святкуванню пам'яті тих, хто поклав життя за перемогу. Це свята за участю перших осіб держави", - зазначив Петро Пантелєєв.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня Кабмін затвердив план заходів святкування Дня Перемоги, згідно з яким 9 травня відбудеться марш військових оркестрів та прийняття присяги на вірність Батьківщині новобранцями на території Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років". Крім цього будуть показані художні та документальні фільми, присвячені подвигу українського народу у Другій світовій війні.