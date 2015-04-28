У мережі з'явилися зворушливі соціальні відеоролики до Дня Перемоги

У мережі з'явилися нові відеороліки, присвячені 8 та 9 травня.

Роботу до Дня пам'яті та примирення й Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, створену за ініціативи Українського інституту національної пам'яті, презентував український кризовий медіацентр. У 30-секундному відео глядачам нагадали, що під час Другої світової війни загинули 4 мільйони українських воїнів та понад 5 мільйонів мирних жителів.

Водночас "Інформаційний спротив" презентував соціальний проект "Пам'ятаємо. Пишаємося. Переможемо!". У зйомці одного з роликів взяв участь народний артист України Володимир Талашко, відомий за кінофільмом «В бій ідуть одні старики!».

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"Цей проект націлений на те, щоб зупинити хвилю пропаганди і спекуляцій з приводу святкування Дня Перемоги, ветеранів та нагород Другої світової війни. Соціальні рекламні ролики розповідають історію двох поколінь, які знаходять спільну мову, незважаючи на бурхливий конфлікт. У центрі оповідання – ветерани, яким дзвонять їхні онуки, солдат української армії та медсестра з військового госпіталю. Ці діалоги, набагато кращі, ніж політична риторика, говорять про справжнє ставлення сучасних «бандерівців», як іменує нас російська пропаганда, до пам'яті наших дідів, які зупинили фашизм. Їх подвиг ми цінуємо і ніколи не забудемо", - наголошує координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.