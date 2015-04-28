На східному кордоні Дніпропетровщини будуються 49 фортифікаційних споруд

З урахуванням тривалої агресії Російської Федерації проти України на східному кордоні Дніпропетровської області зводяться 49 фортифікаційних споруд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на своїй першій прес-конференції голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.

«Регіон будує найбільшу кількість фортифікаційних споруд для того, щоб захистити свої східні кордони і не допустити повторення ситуації, що склалася у наших сусідів. Сьогодні ми зводимо 49 фортифікаційних споруд, з яких 23 – це перша лінія оборони, решта – друга лінія. На ці цілі виділено 120 млн грн, ми наразі отримали 39 млн грн», - зазначив губернатор.

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Він запевнив, що вимагатиме проведення прозорої переговорної процедури із забезпечення будівництва цих споруд.

"На сьогодні Дніпропетровська область повністю захищена. У нас в області знаходиться штаб оперативного командування "Південь". Держава і обласна влада готова захистити своїх жителів. Ми не допустимо, щоб щось зіпсувало свята. Проте, я дуже прошу не провокувати один одного і бути відповідальними", - зазначив Резніченко.

Голова ОДА також наголосив, що всі збройні формування, які діють на території області, повинні увійти до складу державних силових структур, а решта - роззброєні і притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством.

«На сьогодні тут (у приміщенні Дніпропетровської ОДА - УНІАН) вже немає людей у військовій формі, у камуфляжі, які незрозуміло до кого належать. Сьогодні наше завдання – це роззброєння незаконних формувань. Нам потрібні виключно законні збройні формування, які є підрозділами Національної гвардії, МВС, Служби безпеки України і так далі. Всі інші формування і люди зі зброєю мають бути визнані незаконними збройними формуваннями і, згідно із законом, мають бути роззброєні з настанням подальших правових наслідків», - зазначив Резніченко.