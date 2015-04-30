У Делі приземлився літак Міноборони, який має евакуювати українців з Непалу
09:28, 30 квітня 2015Суспільство
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Літак ІЛ-76 Міноборони, на борту якого перебуває українська експедиція у складі представників ДСНС та МЗС, приземлився у Делі.
Літак вже в Індії / ДСНС
До складу входять психологи, фахівці медицини катастроф Служби порятунку та рятувальники, які координуватимуть дії щодо здійснення евакуації. Також на борту літака перебуває виконувач обов’язків Голови ДСНС Зорян Шкіряк, повідомляє сайт відомства.
Літак спрямовано до Непалу для евакуації українців з постраждалої від землетрусу країни. Він мав вирушити ще вчора, однак вильоту завадили погодні умови.
Український літак, який вирушив на допомогу нашим співвітчизникам, вже приземлився в Делі
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