Виліт літака для евакуації українців з Непалу затримується через погодні умови - Шкіряк

Про це повідомив в.о. голови ДСНС Зорян Шкіряк на своїй сторінці у Facebook.

«Літак та екіпаж Іл-76 Міноборони давно готові. Усі необхідні засоби для евакуації наших співгромадян завантажено на борт. Представники ДСНС та МЗС знаходяться в аеропорту», - написав він.

«Очікуємо дозволу на виліт у Катманду або Делі. Поки що не дають добро», - додав Шкіряк.

За його словами, відліт затримують у зв’язку з погодними умовами.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні речник МЗС України Євген Перебийніс заявив, що виліт Іл-76 для евакуації громадян України з Непалу відкладено. Станом на 14.00 МЗС володіє інформацією про перебування у Непалі 194 громадян України. Не встановлено зв'язок з 55 громадянами України.