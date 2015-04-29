Виліт літака для евакуації українців з Непалу затримується через погодні умови - Шкіряк

16:51, 29 квітня 2015
Суспільство
1 0

Виліт українського літака Іл-76 для евакуації громадян України з Непалу затримується через погодні умови.

REUTERS

Про це повідомив в.о. голови ДСНС Зорян Шкіряк на своїй сторінці у Facebook.

«Літак та екіпаж Іл-76 Міноборони давно готові. Усі необхідні засоби для евакуації наших співгромадян завантажено на борт. Представники ДСНС та МЗС знаходяться в аеропорту», - написав він.

«Очікуємо дозволу на виліт у Катманду або Делі. Поки що не дають добро», - додав Шкіряк.

За його словами, відліт затримують у зв’язку з погодними умовами.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні речник МЗС України Євген Перебийніс заявив, що виліт Іл-76 для евакуації громадян України з Непалу відкладено. Станом на 14.00 МЗС володіє інформацією про перебування у Непалі 194 громадян України. Не встановлено зв'язок з 55 громадянами України.

Літак та екіпаж Іл-76 Міноборони давно готові. Всі необхідні засоби для евакуації наших співгромадян завантажено на борт...

Posted by Зорян Шкиряк on 29 Апрель 2015 г.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter