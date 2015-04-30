Передумов до виникнення нестандартних ситуацій біля бази ПС немає - губернатор Дніпропетровщини

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резниченко вважає, що ніякого конфлікту між військовими Збройних сил України і "Правим сектором" немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на спільній з керівниками управлінь області прес-конференції.

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"За моєю інформацією, там немає ніякого конфлікту. Оскільки це було неправильно сприйнято обома сторонами, ситуація загострилася і вийшла в засоби масової інформації. Вчора приїжджав перший заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Бессараб, провів консультації з представниками "Правого сектора" і полетів. Війська займаються плановими заходами", - сказав Резниченко, відповідаючи на питання журналістів.

Начальник УСБУ в Дніпропетровській області Вадим Поярков відзначив, що підрозділи Збройних сил України займаються за планом повсякденної бойової підготовки і в тих місцях, які визначені Генеральним штабом, а підрозділи "Правого сектора" на своїй базі займаються навчанням, відпочинком, підготовкою до ротації".

"Можливих передумов до виникнення нестандартних ситуацій у тому регіоні (біля бази "Правого сектора" у Дніпропетровській області - УНІАН) не існує. Це підтверджується посадовими особами Міноборони та представниками "Правого сектора", - сказав начальник УСБУ.

Він відзначив, що представники, зокрема, й "Правого сектора" будуть допомагати силовому блоку в святкові дні забезпечувати громадську безпеку в регіоні.

Як повідомляв УНІАН, «Правий сектор» заявив, що 28 квітня ввечері підрозділи 95-ї аеромобільної та 25-ї парашутно-десантної бригад виставили блокпости навколо бази «ПС» у селі Великомихайлівка Покровського району Дніпропетровської області.

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29 квітня близько 300 представників «Правого сектора» провели акцію протесту під АПУ проти блокування бази ДУК.

Представник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник заявив, що базу українського Добровольчого корпусу «Правий сектор» на Дніпропетровщині ніхто не блокував, тривають військові навчання. «Коли завершаться навчання, згідно з планом, блокпости знімуть. Коли - я не готовий вам сказати», - відзначив він.

В Адміністрації президента України запевняють, що питання входження українського добровольчого корпусу "Правий сектор" окремим підрозділом до складу Збройних сил України вирішено. Водночас, переговори ще тривають.