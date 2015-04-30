У Раді розслідуватимуть конфлікт між "Правим сектором" та ЗСУ
Лідерам фракцій у Верховній Раді України направлено звернення з закликом розслідувати інцидент з наказом про блокування військовими бази ДУК "Правий сектор".
Про це у Facebook написав народний депутат від "Батьківщини" Ігор Луценко.
Також аналогічні звернення направлено до СБУ і Генпрокуратури.
«Вважаю, що необхідно застосувати тут детектор брехні - впевнений, будуть цікаві результати», - зазначив Луценко.
На його думку, ситуація з блокуванням ДУК "Правий сектор" є чи не найнебезпечнішою для України "як мінімум з часів битви за Дебальцеве".
«Тих, хто свідомо її інспірував, необхідно виявити і нейтралізувати в найкоротші терміни. Адже наслідком могла бути громадянська війна в Україні, і подальша військова агресія Росії.Внутрішні вороги - набагато небезпечніше, і ми вчора-позавчора в цьому переконалися», - наголосив Луценко.
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Він також додав, що три тижні тому спілкувався з Дмитром Ярошем на тему необхідності прийняття закону про ДУК. «Як у воду дивилися», - додав Луценко.
Як повідомляв УНІАН, "Правий сектор" заявив, що 28 квітня ввечері підрозділи 95-ї аеромобільної та 25-ї парашутно-десантної бригади виставили блокпости навколо бази "ПС" в селі Великомихайлівка Покровського району Дніпропетровської області.
29 квітня, близько 300 представників "Правого сектора" провели акцію протесту під АПУ проти блокування бази ДУК. Активісти погрожували зайти в приміщення АП, якщо їм не пояснять ситуацію навколо бази їх батальйону в Дніпропетровській області.