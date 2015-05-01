Синоптики повідомили про загрозу повеней і лавин у Карпатах на "травневі"

Про це повідомляє Гідрометцентр.

Крім того, 2-3 травня у зв’язку з сильними дощами на рiчках у Закарпатській областi очiкується пiдвищення рiвня води на 0,5-1,5 м над рівнями на 8.00 1 травня.

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Також 2-3 травня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра в межах Львiвської та Iвано-Франкiвської областей очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,2-0,7 м над рівнями на 8.00 1 травня.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що температура повітря в Україні протягом вихідних буде коливатися в межах 12-20 градусів тепла. Вітер в Україні очікується західний і південно-західний 3 травня північно-західний, 5-12 м/с, при грозах пориви до 15-20 м/с.