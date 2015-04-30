На свята в Україну прийдуть травневі грози з сильними зливами

Дощі очікуються переважно короткочасні. 2 травня у західних областях, а 3 травня на півночі та місцями в центральній частині дощі можуть бути сильними, повідомляє «Оpogode».

Температура повітря в Україні протягом вихідних буде коливатися в межах 12-20 градусів тепла. 2 травня на заході, а 3 травня в більшості областей температура повітря знизиться на 5-11 градусів.

Вночі температура повітря становитиме 7-13 градусів тепла. 2-3 травня в західних областях буде свіже, 2-7 градусів тепла.

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У Києві 1 травня суттєві опади малоймовірні, 2 травня місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, 3 травня у столиці дощі очікуються помірні, можливо сильні. Температура повітря вночі 8-12 градусів тепла, вдень 17-20, 3 травня 13-16 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується західний і південно-західний 3 травня північно-західний, 5-12 м/с, при грозах пориви до 15-20 м/с.