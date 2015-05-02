Рятувальники ліквідували пожежу у Чорнобильській зоні

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"О 9 год. 2 травня пожежу ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, підрозділами ДСНС та працівниками лісового господарства організовано спостереження та суцільне прочісування пожежонебезпечного району.

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За даними прес-служби ДСНС, на місці пожежі радіаційний фон знаходиться у межах норми та складає в середньому 21 мікрорентген на годину (безпечний рівень радіаційного фону до 50 мікрорентген на годину). На промисловому майданчику Чорнобильської АЕС – 58 мікрорентген на годину, у Зоні відчуження – 22 мікрорентгена на годину, у м. Київ – 11 мікрорентген на годину.

Як повідомляв УНІАН, за даними екологів, пожежа відбулась у відносно чистому секторі за чорнобильськими мірками: після аварії забруднення поширилось двома "слідами", як їх називають атомники – східним і західним, саме у розвилці між слідами, в основному, і палав ліс.

"За результатами вимірювань радіаційний фон навіть в районі пожежі, в її епіцентрі, не змінився. Що було очікувано, оскільки щільність забруднення саме в цьому районі має невеликі значення, – каже інженер "Чорнобильського спецкомбінату" Денис Вишневський. – Тому навіть при тому, що під час пожежі обов’язково відбувається підйом в атмосферу деяких радіоактивних речовин, обсяг цих речовин був не настільки значним, щоб призвести до зміни фону. З іншого боку, він призвів до збільшення вмісту радіонуклідів у повітрі, але, знову-таки, незначно. Ми спостерігали позитивну динаміку, але вона навіть не досягла контрольного рівня".

Нагадаємо, 28 квітня на території комплексу лісового господарства "Чорнобильська пуща" у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення в районі сіл Буряківка, Рудня-Іллінецька, Глинка, Луб’янка Іванківського району на площі близько 320 га виникла лісова пожежа.

29 квітня пожежу було локалізовано.