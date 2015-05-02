Рятувальники все ще намагаються перемогти тління грунту в лісі в Чорнобильській зоні
Рятувальники продовжують поливати окремі осередки тління на місці лісової пожежі в зоні відчуження.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Станом на 7 годину ранку 2 травня «здійснюється проливання та спостереження окремих осередків тління лісової підстилки», говориться в повідомленні.
Також зазначається, що в районі пожежі «розгорнуто пересувний пункт управління, який здійснює загальну координацію заходів з ліквідації лісової пожежі».
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Радіаційний фон в районі пожежі знаходиться у межах норми та становить в середньому 20 мкР/год. Підвищення радіаційного фону внаслідок пожежі на прилеглих територіях не зафіксовано.
28 квітня на території комплексу лісового господарства “Чорнобильська пуща” у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення в районі сіл Буряківка, Рудня-Іллінецька, Глинка, Луб’янка Іванківського району на площі близько 320 га виникла лісова пожежа.
29 квітня пожежу було локалізовано.