В Одесі проходить мітинг-панахида за загиблими на Куликовому полі

Ті, хто прийшов, кладуть квіти під огорожею біля будівлі, яку покрили чорною тканиною. На ній – фотографії загиблих у Будинку профспілок. Присутні випустили в небо десятки чорних куль, а через деякий час – білих голубів.

Читайте такожВ Одесі стартували мітинги в пам'ять загиблих в Будинку профспілок (наживо)На Куликове поле, яке по периметру огороджено попереджувальною стрічкою і турнікетами, можна пройти тільки з двох боків – вулиці Пироговської та Привокзальної площі. З кожного з двох боків передбачено по 5 проходів, обладнаних металошукачами.

Безпосередньо на Куликовому полі громадський порядок забезпечують понад тисяча міліціонерів і 500 активістів. Поруч з площею – кілька десятків спецавтомобілів, що належать правоохоронцям.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року в Одесі сталися сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами. Спочатку в центрі міста загинуло кілька людей. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, у табір проросійськи налаштованих громадян. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули громадяни. Загалом 2 травня постраждало понад 200 людей, загинуло 48 осіб.