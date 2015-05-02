В Одесі до річниці трагедії в Будинку профспілок встановили КПП і металодетектори (фото)

На вулицях стежать за порядком сотні силовиків, а на Куликовому полі встановили металодетектори. Напередодні всю площу, де пройде акція пам'яті, оточили співробітники правоохоронних органів. Про це повідомляє ТСН з посиланням на місцеві ЗМІ.

На вулиці Пироговській і біля залізничного вокзалу встановили пропускні пункти, у людей перевіряють документи і особисті речі. В даний час в цей район міста спрямовано близько 80% особового складу різних силових структур і 14 спецпідрозділів.

Читайте такожВ Одесу через Першотравень стягують сили "Альфи" і військову техніку (фото)

Патрулюють вулиці фахівці центрального управління СБУ та учасники АТО. Зайти на площу можна тільки пройшовши через металодетектори – по п'ять з них встановили з різних сторін. Уздовж вулиці стоять вантажівки з співробітниками правоохоронних органів. Початок мітингу заплановано на 14:00.