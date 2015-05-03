Окупанти, що насаджують "русский мир", не хочуть допомагати постраждалим через них жителям Донецька

Співробітник центру для внутрішньо переміщених осіб у Донецьку розповів спостерігачам ОБСЄ, що ні центр, ні його мешканці не отримали жодної фінансової допомоги від бойовиків "ДНР".

Як пише ТСН, про це йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 2 травня.

Станом на 29 квітня у цьому центрі мешкали 27 чоловіків, 39 жінок і 18 дітей. Вони усі переїхали з інших частин Донецька, втративши свої будинки через обстріли.

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