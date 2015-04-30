ОБСЄ: демілітаризація Широкиного не має нічого спільного із здачею території

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

Зокрема, Хуг розповів, що повернувся до Києва після 14-денного перебування на сході України, де він разом зі спостерігачами вивчав поточну ситуацію, особливо що стосується ситуації в районі селища Широкине.

За словами Хуга, 29 квітня він спостерігав за відеоконференцією Тристоронньої контактної групи за участю представників України, Росії та ОБСЄ разом із представниками бойовиків. Також він відвідав зустріч українських та російських генералів у Спільному центрі з контролю та координації за дотриманням режиму припинення вогню в місті Соледар, де обговорювався план демілітаризації Широкиного для нормалізації там ситуації.

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“Слідуючи ініціативам ОБСЄ від 9 квітня, генералам, яких я зустрів учора, було запропоновано розробити план розмежування сторін і припинення вогню в Широкиному. Сторони погодилися щодо складових частин цього плану, і найбільш важливою стороною цього плану є демілітаризація Широкиного”, - зазначив Хуг.

Причому він наголосив, що на зустрічі в Соледарі представники українських Збройних сил, а також так званої “ДНР”, як і російський генерал висловили розуміння важливості заміни військової логіки, яка на даний момент є домінуючою у селищі, на цивільну логіку.

Хуг звернув увагу, що в Маріуполі місцеві жителі висловлюють занепокоєння щодо демілітаризації Широкиного, яка передбачає відведення сил сторін.

За словами Хуга, “план розмежування в Широкиному не має нічого спільного зі здачею території”. Заступник голови місії пояснив, що мова йде не про контроль над Широкиним, а про нормалізацію ситуації там для відновлення мирного життя. Зокрема, він зазначив, що сторони повинні розробити деталі виконання цього плану.

Як повідомляв УНІАН, жителі Маріуполя збирають підписи із закликом до вищого керівництва країни не починати демілітаризацію району Широкиного.

На думку маріупольців, "залишити Широкине сьогодні – значить, поставити під удар півмільйонний український Маріуполь. Це також створить небезпечний прецедент для ворога і стане передумовою для подальшої ескалації насильства і наступальних дій на решту території країни. Здати Широкине - означає відкрити ворота на всю Україну".

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики відновили обстріли в Широкиному.