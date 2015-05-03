На Хмельниччині нарахували понад 70 пам’ятників комуністичним вождям

На території Хмельницької області на державному обліку знаходиться 74 пам’ятки монументального мистецтва місцевого значення, які необхідно демонтувати згідно із Законом “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у Хмельницькій облдержадміністрації.

Зокрема, це 57 пам’ятників Володимиру Леніну, по три – Сергію Кірову, Карлу Марксу, Володимиру Затонському, по два – Василю Чапаєву, Григорію Котовському, Миколі Щорсу, по одному – Михайлу Фрунзе та Якову Свердлову.

В облдержадміністрації розглянули облікову документацію цих об’єктів та вирішили направити клопотання до Міністерства культури України, щоб виключити вищеперераховані пам’ятники з переліку пам’яток монументального мистецтва місцевого значення.

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Також на території Хмельницької області мають пам’яткоохоронний статус як пам’ятки історії близько 40 будівель, які увіковічнюють події та осіб радянських партійних і державних діячів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 9 квітня ухвалила Закон “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.

Законом забороняється публічне використання і пропаганда символіки таких режимів, встановлюється обов`язок перейменувати населені пункти, установи, організації, торгові марки і т. п.

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Серед іншого, згідно із законом, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям, Раді міністрів Верховної Ради АР Крим, органам місцевого самоврядування в 6-місячний термін від дня набуття чинності цим законом в установленому порядку необхідно здійснити демонтаж пам`ятників, пам`ятних знаків, присвячених особам, причетним до організації та здійснення Голодомору 1932-33 років в Україні, політичних репресій, особам, які обіймали керівні посади в Компартії, вищих органах влади і управління СРСР, УРСР, інших радянських республік (за винятком осіб, діяльність яких була значною мірою пов`язана з розвитком української науки і культури), працівників радянських органів держбезпеки, подіям, пов`язаним з діяльністю Компартії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, боротьбі проти учасників руху за незалежність України у XX столітті.