"Айдар" здобув голову Леніна (фото)
20:15, 01 травня 2015Суспільство
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Бійці "Айдару" відзначили Першотравень скиданням з постаменту гігантської голови Леніна в Луганській області.
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Про це повідомив один з бійців батальйону, опублікувавши фото.
"Справа Леніна живе і перемагає: мінус одна величезна кам'яна довбешка. Як і очікувалося, абсолютно порожня всередині", - написав він.
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Posted by Максим Осадчук on Friday, May 1, 2015
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