"Айдар" здобув голову Леніна (фото)

Про це повідомив один з бійців батальйону, опублікувавши фото.

"Справа Леніна живе і перемагає: мінус одна величезна кам'яна довбешка. Як і очікувалося, абсолютно порожня всередині", - написав він.

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