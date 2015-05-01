"Айдар" здобув голову Леніна (фото)

20:15, 01 травня 2015
Суспільство
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Бійці "Айдару" відзначили Першотравень скиданням з постаменту гігантської голови Леніна в Луганській області.

facebook.com/osad4uk

Про це повідомив один з бійців батальйону, опублікувавши фото.

"Справа Леніна живе і перемагає: мінус одна величезна кам'яна довбешка. Як і очікувалося, абсолютно порожня всередині", - написав він.

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Posted by Максим Осадчук on Friday, May 1, 2015

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