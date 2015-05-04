У Мелітополі обвалилася стіна двоповерхового житлового будинку (фото)

У Мелітополі Запорізької області обвалилася стіна житлового будинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, це сталося сьогодні, 4 травня, о 00:26.

«До служби порятунку «101» надійшло повідомлення від мешканців будинку по вул. Фрунзе. Люди повідомили рятувальникам, що обвалилися стіна та сходи в двоповерховому житловому будинку. Як з’ясувалось в ході попереднього розслідування, стався обвал несучої стіни в сусідній одноповерховій будівлі по вул. Луначарського розміром 3 на 8 м. У будинку на той момент перебувала 46-річна жінка та її 9-річний онук. Вони не постраждали», - йдеться в повідомленні.

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За даними ДСНС, в результаті обвалу цієї стіни були зруйновані два цегельних гаражі, ще один пошкоджений. Також частково зруйнована прибудова до будинку по вул. Фрунзе, і повністю зруйновані дерев`яні сходи, які ведуть на другий поверх, де проживає сім`я з трьома дітьми. Вони евакуйовані і перебувають у родичів.

Також, додали в прес-службі, зруйнована стіна заблокувала вихід з однієї з квартир, яку орендують переселенці із зони АТО. «Деблокувати вхід поки не вдалося, але люди можуть вийти через вікно. Однак від евакуації вони відмовилися, оскільки загрози подальшого руйнування будівель та їх життю немає», - йдеться в повідомленні.