У центрі Одеси обвалився житловий будинок
У центрі Одеси у четвер, 26 лютого, обвалився житловий будинок.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради заявив мер міста Геннадій Труханов.
«Сталося обвалення будинку на Пішонівській, аварійний фонд. Дві сім'ї залишилися без житла», - сказав Труханов.
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Він додав, що на місце події виїхали представники керівництва міста, рятувальники, фахівці аварійних служб.
Як уточнили у прес-службі Головного управління ДСНС області, близько 10.00 сталося обвалення будинку за адресою вулиця Пішонівська, 14.
«Сталося руйнування в центральній частині 2-поверхового житлового будинку на загальній площі близько 100 кв. м. Як з'ясувалося, будинок в аварійному стані, освітлення і газопостачання в будинку відсутні, проте у ньому мешкають 2 сім'ї. Фахівці ДСНС провели розвідку території будинку і переконалися, що під завалами немає людей», - повідомили у прес-службі.
Мешканці будинку під час обвалення конструкцій перебували на вулиці. На місці події працювало відділення 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС області.
Раніше УНІАН повідомляв, що на початку 2012 року в Одесі по вулиці Пішонівській обвалилася несуча стіна будинку №14, внаслідок чого один із мешканців будинку залишився у морозний день без даху над головою.