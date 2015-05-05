На блокпосту у Донецькій області затримали мікроавтобус зі зброєю

Сьогодні вранці на одному із блокпостів у Дніпропетровській області працівники міліції зупинили для перевірки мікроавтобус, яким керував 35-річний чоловік, повідомляється на сайті МВС України.

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"При огляді транспортного засобу правоохоронці виявили автомат АКС-74, 19 споряджених магазинів до нього та споряджений магазин до ручного кулемета РПК. Усього ж було виявлено понад 5,5 тисяч набоїв калібру 5,45 мм та кілька набоїв для крупнокаліберної зброї", - сказано в повідомленні МВС.

Крім того, у мікроавтобусі виявили 6 ручних протитанкових гранатометів «Муха», 400-грамова тротилова шашка та запал до неї, два десятки гранат та запалів до них.

Триває перевірка.

Раніше УНІАН повідомляв, що на блокпосту на Луганщині міліція вилучила арсенал зброї і затримала росіянина, який перебував у розшуку.