На блокпосту на Луганщині міліція вилучила арсенал зброї і затримала росіянина, який перебував у розшуку
15:30, 19 квітня 2015Суспільство
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За минулу добу співробітники міліції вилучили арсенал зброї на блокпосту на в'їзді в місто Щастя Луганської області.
В автомобілі перебував громадянин Російської Федерації, який розшукується за скоєння кримінального злочину / telegraf.com.ua
Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Луганській області, було вилучено 3 автомата Калашникова калібру 7,62 мм, 120 патронів калібру 7,62 мм, гранати РГД і Ф-1, мисливський ніж і мисливська помпова рушниця Remington 870.
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Знайдені предмети передані на експертизу.
Також у повідомленні зазначено, що в цьому автомобілі перебував громадянин Російської Федерації, 1963 року народження, який розшукується управлінням МВС в Хмельницькій області за скоєння кримінального злочину, і ще троє жителів Дніпропетровської та житель Житомирської областей.
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