На блокпосту на Луганщині міліція вилучила арсенал зброї і затримала росіянина, який перебував у розшуку

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Луганській області, було вилучено 3 автомата Калашникова калібру 7,62 мм, 120 патронів калібру 7,62 мм, гранати РГД і Ф-1, мисливський ніж і мисливська помпова рушниця Remington 870.

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Знайдені предмети передані на експертизу.

Також у повідомленні зазначено, що в цьому автомобілі перебував громадянин Російської Федерації, 1963 року народження, який розшукується управлінням МВС в Хмельницькій області за скоєння кримінального злочину, і ще троє жителів Дніпропетровської та житель Житомирської областей.