Російські слідчі вигадали, що бойовики випустили Савченко з полону

16:29, 06 травня 2015
Суспільство
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Слідчий комітет Росії у справі викраденої і утримуваної у в'язниці української льотчиці та народного депутата Надії Савченко стверджує, що бойовики після взяття в полон, просто її відпустили.

REUTERS

Про це йдеться у матеріалах справи, які наводить захисник Надії Савченко Микола Полозов. Він навів фото з матеріалів справи, де зазначено: "Безпосередньо після бойового зіткнення Савченко була захоплена в полон ополченцями самопроголошеної "ЛНР", після чого її відпустили, і в період часу з 15:30 до 17:00 23.06.2014 в порушення встановленого порядку для в'їзду на територію РФ незаконно перетнула державний кордон РФ" .

"Тобто Плотницький і його банда не везли зв'язану Савченко з мішком на голові з Луганська до кордону РФ? А що ж він їй телефони не віддав", - обурився Микола Полозов брехнею російських слідчих.

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У свою чергу інший захисник Надії Савченко - Марк Фейгін - зазначив, що раніше слідство стверджувало, що українська льотчиця втікла з полону.

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