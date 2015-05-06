Російські слідчі вигадали, що бойовики випустили Савченко з полону

Про це йдеться у матеріалах справи, які наводить захисник Надії Савченко Микола Полозов. Він навів фото з матеріалів справи, де зазначено: "Безпосередньо після бойового зіткнення Савченко була захоплена в полон ополченцями самопроголошеної "ЛНР", після чого її відпустили, і в період часу з 15:30 до 17:00 23.06.2014 в порушення встановленого порядку для в'їзду на територію РФ незаконно перетнула державний кордон РФ" .

За версією СК бойовики т. н. "ЛНР" на чолі з Теслярським просто відпустили Савченко з полону. #FreeSavchenkopic.twitter.com/UTBubnJZm9 — Микола Полозов (@Moscow_advokat) May 6, 2015

"Тобто Плотницький і його банда не везли зв'язану Савченко з мішком на голові з Луганська до кордону РФ? А що ж він їй телефони не віддав", - обурився Микола Полозов брехнею російських слідчих.

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У свою чергу інший захисник Надії Савченко - Марк Фейгін - зазначив, що раніше слідство стверджувало, що українська льотчиця втікла з полону.

А раніше була версія, що Савченко з полону батальйону ЗОРЯ бігла! А тепер виявляється хлопці-ополченці пошкодували "котика" і відпустили... — Mark Feygin (@mark_feygin) May 6, 2015