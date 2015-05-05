Слідство у справі Савченко продовжено до 13 листопада

Про це в "Твіттері" повідомив її російський адвокат Микола Полозов. "СК продовжив термін слідства у справі Надії Савченко до 13.11.2015. На 6 місяців", - написав адвокат.

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Також Микола Полозов додав: "Головне завдання російської влади у справі Савченко не розслідувати справу, а зломити дух Надії, зламати дух України".

Довідка УНІАН. Надія Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. У той же час, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті. В грудні 2014 року Надія Савченко оголосила голодування на знак протесту проти незаконного арешту. 24 квітня Слідчий комітет РФ висунув Надії Савченко остаточне звинувачення в нібито пособництві вбивства двох і більше осіб і незаконному перетині кордону РФ.