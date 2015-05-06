Російський суд не визнав імунітет Савченко як делегата ПАРЄ – адвокат

Про це у Twitter написав адвокат Савченко Микола Полозов, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

"У кінцевому рахунку виносити рішення про імунітет Савченко буде не "басманне правосуддя", а Європейський суд з прав людини. Там вирішать справедливо", - написав він.

Судья Карпов отказался признать иммунитет Надежды Савченко, несмотря на то, что сама ПАСЕ полностью признает ее иммунитет #FreeSavchenko — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 6 Травень 2015

У прес-службі зауважили, що перед тим адвокат Марк Фейгін повідомив, що в разі відмови суду задовольнити скаргу, "захист полонянки продовжить судитися та зробить подання в апеляційну інстанцію".

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"Але, окрім цього, ми звичайно подумаємо, як вже перейти до якихось більш практичних дій в ПАРЄ. Тобто ми вже там узгодимо якийсь набір інструментів, які викличуть реакцію по відношенню до такого рішення суду", - наголосив він.

People supports Savchenko in the Moscow court shouting "Freedom to Nadia"&"Glory to Heroes". VIDEO #FreeSavchenkopic.twitter.com/Qt8jrdpETs — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) 6 Травень 2015

Як нагадує прес-служба "Батьківщини", сьогодні у Басманному суді Москви відбувається два засідання - розглядають скаргу захисту Савченко на відмову слідства відпустити її на засідання ПАРЄ та щодо продовження терміну утримання під вартою до 13 листопада.

Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Водночас, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії "Батьківщина". Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.

У грудні Савченко оголосила голодування.

24 квітня Слідчий комітет РФ пред'явив Савченко остаточне звинувачення у нібито пособництві вбивству двох і більше осіб та в незаконному перетині кордону РФ.

30 квітня Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом до РФ звільнити народного депутата, члена Постійної делегації України в ПАРЄ Савченко.