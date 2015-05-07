В Одесі оголосили про підозру судді, який заборонив у 2013 році мітинг на підтримку асоціації України з ЄС

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, встановлено, що 25 листопада 2013 року за позовом виконкому Одеської міськради цим суддею Одеського окружного адміністративного суду було заборонено проведення мирних зібрань за низкою адрес в Одесі у період з 25 листопада по 31 грудня.

Зазначене рішення суду стало підставою для припинення державною виконавчою службою і органами внутрішніх справ мітингу на підтримку асоціації України з ЄС, який відбувався 25 листопада 2013 року біля пам'ятника Дюку де Рішельє.

Читайте такожТимчасова спецкомісія знайшла ознаки порушення присяги у діях п'яти суддів

«Судді повідомлено про підозру 6 травня», - наголосили у прес-службі.

У відомстві додали, що прокуратура області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 375 КК України (постановлення суддею завідомо неправосудної ухвали, вчинене в інших особистих інтересах).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2013 року Окружний адміністративний суд Одеської області за позовом виконкому Одеської міськради заборонив проводити акції протесту в центрі міста на підтримку асоціації України з ЄС. Близько 5-тої години ранку 25 листопада міліція і тітушки знесли намети Євромайдану, що стояли біля пам'ятника Дюку на Приморському бульварі. Лідера «Демократичного альянсу» в Одесі Олексія Чорного забрали в автозак разом із двома соратниками, по дорозі до РВВС його побили через те, що він спробував знімати те, що відбувається, на телефон.

У міліції заперечували застосування фізичного насильства до активістів. Щодо затриманих були складені адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) і ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Згодом обвинувачення були зняті.

Раніше УНІАН повідомляв, що прокуратура повідомила про підозру 12 суддям.