Прокуратура повідомила про підозру 12 суддям

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Зокрема, повідомляється, що ГПУ направила до апеляційного суду міста Києва для визначення підсудності обвинувальний акт щодо судді Печерського районного суду м. Києва С. Волкової, яка 19.09.2014 під час розгляду клопотання Генеральної прокуратури України про продовження строку тримання під вартою підозрюваного у вбивстві 39 учасників акцій протесту Д. Садовника постановила завідомо неправосудну ухвалу.

"Своїм рішенням суддя безпідставно відмовила у продовженні цього строку, обрала запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та незаконно звільнила підозрюваного з-під варти", - сказано в повідомленні ГПУ.

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Також повідомляється, що триває діяльність органів прокуратури щодо моніторингу незаконних судових рішень, які завдали значних економічних збитків державі та пов’язані з незаконним поглинанням підприємств, установ, організацій.

Так, протягом 1 кварталу цього року органами прокуратури оскаржено 8 судових рішень указаної категорії та за виявленими порушеннями внесено 8 апеляційних скарг, повідомили у ГПУ.