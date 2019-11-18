​​​​​​​Чи перетворяться нелегальні «лотереї» у легальний бізнес

Грального бізнесу в Україні начебто немає, але насправді він є. У попередньому матеріалі «Гроші» розповідали про підпільні зали vip-казино, заборонені законом. Однак це ніскільки не заважає їм існувати під прикриттям правоохоронців і заробляти десятки тисяч доларів щовечора. Наприклад, агент «Грошей» програла в одному з таких закладів у Києві дві тисячі доларів за… годину.

«Це гроші, які держава, зрештою, не бачить. Всі ці гроші обертаються в тіні», - розповідає редактор сайте «Наші Гроші» Юрій Ніколов.

А от лотереї, гральні зали, які ми бачимо довкола, як не дивно це звучить, реально офіційні!

Та чи все у них так офіційно, як вони про це розповідають? Адже, аби обійти закон, замість гральних автоматів у лотерейних клубах ставлять комп'ютери, а заборонені азартні ігри приховують під вивісками «миттєвих лотерей».

Щоб дізнатися про тіньову сторону лотерейного бізнесу, агент «Грошей» вигадує легенду – «перетворюється» на інвестора такого бізнесу з наміром відкрити власний гральний зал.

Механізм простий: знаходиш приміщення, встановлюєш ігрові автомати - комп’ютери із програмним забезпеченням онлайн-казино. Потім ідеш до лотерейного оператора і домовляєшся з ним, щоб він дав франшизу. Тобто, право називатись «лотереєю». І цей папірець дозволить тримати такий салон на законних підставах.

«Навіть якщо у них і є якісь документи, це псевдолотерейний бізнес», - розповідає голова громадської організації з підтримки легалізації грального бізнесу в Україні Олена Мочалова.

На зустріч і огляд потенційного об’єкта «Гроші» беруть з собою «таємного агента» - людину, особу якої пообіцяли не розкривати. Чоловік добре знається на всіх тонкощах і гратиме роль партнера по бізнесу агента «Грошей».

Гральний заклад, у який ми плануємо вкласти кошти, належить одному з великих лотерейних операторів.

Придбати всі комп’ютери, консолі та інше гральне приладдя можна за 15 тисяч доларів. Додатково треба платити 50 тисяч гривень оренди на місяць. Крім того, зарплатня персоналу - 60 тисяч. Плюс «комуналка» - 5 тисяч. І, звичайно, підписання франшизи.

Петро - менеджер і співвласник залу, який ми обрали для «інвестування», спочатку розповідає, як просто розпочати такий «бізнес»: «Я просто переписую на вас ТОВ, і ви навіть не зачиняєтесь… Сьогодні розрахувались – і все». А потім намагається якомога яскравіше описати нам майбутні прибутки: «Зал «відбився» у мене в перший місяць. Тупо на бомжах. Видав у плюс майже дві тисячі доларів… Готівковий вхід – півтора мільйона. Це означає, що люди прийшли, півтора мільйона занесли… Це за жовтень…».

Навіть отримуючи такі шалені кошти, ділки не гребують будь-якою можливістю зекономити. Навіщо платити більше, коли можна все «порєшать»? Як, наприклад, кошти на сплату в міський бюджет за зовнішню рекламу.

«По факту, взагалі сплачуєте за рекламу в ««Київ» місто - реклама», або в «Благоустрій» наш. У мене в «Благоустрої» відразу домовленість, я йому просто сплачую тисячу гривень на місяць, офіційно не оплачую рекламу, нічого…», - розповідає далі про нюанси «бізнесу» Петро.

І головне! Заробляючи на людських слабкостях, на сотнях зруйнованих доль людей, які йшли на злочин, аби здобути гроші для ще однієї ставки, «лотерейники», виявляється, ще й не платять податки.

«Скільки податки зараз взагалі?», - питаємо у Петра.

«За що саме?», - цікавиться він у відповідь.

«Ну, за лотерею», - уточнюємо питання.

«Таааа… Ви платите податки чисто за ТОВку. Ви ж розумієте, якщо у вас там готівкою мільйон, але, по факту, ви сплачуєте, ну, я не знаю, як з десяти тисяч гривень. Ви ж не платите податки з мільйона. Вам оператор лотереї виставляє процентовку, мінімальну цифру, типу, щоб її бачила держава», - ділиться «секретами» Петро.

Тобто, мінімальні податки – лише для того, аби держава «відчепилася». А сам власник лотерейного бізнесу зізнається, що ніяка вони не лотерея! Так, Петро розповідає, що на комп’ютерах у залі встановлено програми типу «Чемпіон», які просто візуалізовані під лотерею (і це працює по всій країні). Насправді ж, за словами експертів, програма «Чемпіон» - це ніщо інше, як онлайн-казино, яке заборонено в Україні. Просто в ній, замість того, аби смикати важіль, як в автоматі типу «однорукий бандит», гравець натискає кнопки. І програє гроші.

Іншими словами, контора, ховаючись під вивіскою офіційної, всіх нас дурить.

«На жаль, на сьогодні ми не маємо жодного програмного забезпечення, яке б відповідало лотерейній діяльності. Маємо у кожній точці генератори випадкових чисел, які використовуються через онлайн-казино», - розповідає голова громадської організації з підтримки легалізації грального бізнесу в Україні Олена Мочалова.

Що ж зробить новий закон з цими «офіційними» конторами? Чи знищить він їх?

«Він просто все легалізує, як є. І не забирає з вулиць цю навалу лотомутантів, яку ми отримали за останні роки», - впевнений редактор сайту «Наші Гроші» Юрій Ніколов.

Урядовий законопроект, який депутати мають розглянути, пропонує з 1 січня 2020 року закрити весь бізнес, який нині діє під вивіскою лотерей, аж поки не буде розіграно всі ліцензії, не будуть створені державні органи і все-все налагоджено. Але хто слідкуватиме за тим, щоб ці контори зачинилися? Поліція! Та сама, яка, за словами експертів, покриває цей бізнес і заробляє на ньому. А тим хто не захоче закритися... Ні, не тюрма. Адміністративний штраф! А після – вони і далі існуватимуть так само, як існували до цього.

З обмежень: заборона розміщувати такі заклади біля шкіл та у приміщеннях житлового фонду. Втім, це лише формальність, адже приміщення житлового фонду – це квартира. Не житлове приміщення на першому поверсі – це не житловий фонд, значить, там розміщувати можна.

Крім того, слід зауважити, що, якщо всі ці лотереї начебто прикриваються легальними, то є і взагалі «чорні». Це означає - зовсім без документів чи франшизи.

«Гроші» йдуть на перевірку й туди. Один з таких залів у столиці розташовується на бульварі Дружби Народів. Всередині він такий самий, який ми з «партнером» плануємо «придбати». Агент «Грошей» купує лотерейний білет, щоб зіграти.

«Так, так… Ого, в мене щось виходить! Це треба що? Обирати, ризик? І воно мені дасть більше балів?», - вдаємо, що не обізнані правилами «гри».

Тиснемо кнопку ще і ще. Насправді, «гра» швидко набридає. Втім, починає щастити, і агент «Грошей» навіть трохи виграє – поставила 100 грн, а виграла 350 грн.

Наостанок питаємо, чи є у цього залу ліцензія. Однак у відповідь нам спочатку вказують на листок з протипожежною безпекою. А потім – на папірець, на якому написані контакти реабілітаційного центру для ігроманів. На уточнююче питання про ліцензію, чуємо: «Я не знаю».

Тобто ні ліцензії, ні франшизи у залу немає. Тому немає і прибутків.

В цьому, до речі, запевняє і співвласник грального «бізнесу» Петро: «Як «чорна» лотерея буде віддавати? Якщо вам треба заплатити ментам, прокуратурі, ще комусь… У мене був такий випадок, коли я працював і платив другим, третім, четвертим і п’ятим. А потім приходять шості, а я вже телефоную і говорю: «Ви що, охрініли? Я вам, що? Дійна корова?... Мінімум, якусь 30-ку треба буде платити ментам».

Та якщо ти купив офіційні документи, то все «в шоколаді». «Навіть якщо до вас приходять якісь структури і говорять, що ви «чорні», або «сірі», то ви говорите: «Ось вам, друзі, пачка документів, йдіть, вивчайте»», - ділиться лайфхаком Петро.

«Обсяг готівки, який крутиться в ігровому бізнесі, за різними оцінками, від 1 до 2 млрд на рік. В Україні - мільярд чи два мільярди доларів – цих доларів вистачить підкупити будь-кого! І їх вистачило на те, щоб ми отримали на території всієї країни суцільну ігрову зону», - впевнений Юрій Ніколов.

Дійсно, якщо поглянути на наші міста, це - суцільна ігрова зона. Український «Лас-Вегас» в кожному місті. Але грають в ньому не багатії, а програють останні кошти ті, хто і так є найбіднішим.

Якщо цей бізнес і раніше існував під прикриттям прокурорів та поліції, то чи допоможе новий закон знищити «чорні» та «сірі» контори? Дивлячись, який саме закон, кажуть експерти. Проектів щодо наведення ладу на цьому ринку вже шість. А який саме і в чиїх інтересах приймуть нардепи? Подивимось.

Анна Чайка, Тетяна Стежар