Помер кінематографіст Вадим Іллєнко, який зняв "За двома зайцями"

Про це повідомив його племінник Пилип Іллєнко у своєму фейсбуці.

"Сьогодні на вісімдесят четвертому році життя відійшов у кращій світ мій дядько, великий українській кінематографіст Вадим Герасимович Іллєнко. Час і місце прощання повідомимо пізніше", - написав він.

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Вадим Герасимович Іллєнко народився 3 липня 1932 у Новомосковську. Закінчив операторський факультет Всесоюзного державного інституту кінематографії. Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, медалями. Член Національної спілки кінематографістів України.

У 1961 році зняв свою найвідомішу операторську роботу «За двома зайцями».

Як режисер поставив картини «Повернення Вероніки» (1963), «Зозуля з дипломом» (1971, всі у співавторстві).