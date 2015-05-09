На Хрещатику виклали гігантський напис із коробок: "Пам'ятаємо-1939-1945-Перемагаємо" (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, активісти викладають напис із понад 20 тис. білих картонних коробок, він простягнеться від будівлі Цуму до Будинку профспілок.

За словами одного з учасників акції, коробки призначені для збору гуманітарної допомоги, яку планують відправити на Донбас після закінчення заходу.

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У вихідні дні та дні святкувань частина Хрещатика відкрита для перехожих, в'їзд автотранспорту заборонений.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 травня Україна відзначає 70-ту річницю Перемоги над нацизмом. З цієї нагоди в низці міст країни відбуваються урочисті заходи.