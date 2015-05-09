На Хрещатику виклали гігантський напис із коробок: "Пам'ятаємо-1939-1945-Перемагаємо" (фото)
13:06, 09 травня 2015Суспільство
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На честь 70-тої річниці Перемоги над нацизмом на головній вулиці столиці України – Хрещатику відбувається флешмоб, учасники якого викладають вздовж усієї центральної вулиці напис "Пам'ятаємо-1939-1945-Перемагаємо".
Коробки призначені для збору гуманітарної допомоги для потреб АТО / Фото НБН
Як передає кореспондент УНІАН, активісти викладають напис із понад 20 тис. білих картонних коробок, він простягнеться від будівлі Цуму до Будинку профспілок.
Фото Зеркало Недели
За словами одного з учасників акції, коробки призначені для збору гуманітарної допомоги, яку планують відправити на Донбас після закінчення заходу.
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У вихідні дні та дні святкувань частина Хрещатика відкрита для перехожих, в'їзд автотранспорту заборонений.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 травня Україна відзначає 70-ту річницю Перемоги над нацизмом. З цієї нагоди в низці міст країни відбуваються урочисті заходи.
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