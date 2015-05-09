Урочистості з нагоди 70-ї річниці Перемоги над нацизмом (відео)

11:54, 09 травня 2015
Політика
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Керівництво держави взяло участь у церемонії покладання квітів до могили Невідомого солдата

Сьогодні Україна відзначає 70-ту річницю Перемоги над нацизмом / Фото president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко взяв у церемонії покладання квітів до могили Невідомого солдата з нагоди 70-ї річниці Перемоги над нацизмом на площі Слави.

Як передає кореспондент УНІАН, також участь у покладанні квітів взяли прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, Київський міський голова Віталій Кличко, представники церков, ветерани, громадськість.

Також у Києві відбувся марш військових оркестрів, які представляють різні країни.

Як передає кореспондент УНІАН, військові оркестранти з України, Польщі, Естонії, Йорданії, Великої Британії спочатку вишикувались на площі Слави, а потім рушили до Музею Великої Вітчизняної війни. 

Слідом за ними пішла колона ветеранів-афганців та громадяни.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, на даний момент не надходила інформація про порушення громадського порядку.

Правопорядок на площі Слави забезпечує велика кількість правоохоронців.

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