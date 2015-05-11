З Сенцова вибивали зізнання - адвокат

Про це заявив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе, пише Deutsche Welle.

На питання, що під час допитів цікавило слідчих у першу чергу, він зазначив: "Його катували, били, вибивали зізнання, свідчення, намагалися змусити обмовити себе і співпрацювати зі слідством, але він не здався, зміг протистояти".

"Це припинилося в той момент, коли його доправили в Лефортово", - зазначив адвокат.

Там Сенцов відмовився відповідати на будь-які запитання слідчого.

"Його позиція залишалася незмінною: всі звинувачення в тероризмі - маячня, жодних "бесід" до суду не буде, якщо ви вважаєте мене винним - будемо розбиратися в суді. Він розумів, що будь-яка інформація, яку він повідомить на цьому етапі, може бути використана слідством проти нього", - зазначив Дінзе.

Читайте такожУ Росії завершили розслідування справи Сенцова - адвокат

За його словами, наразі стан здоров’я Сенцова задовільний.

"У камері, крім нього, утримується ще одна людина. Виводять погуляти, у спортзал і баню. У камері є телевізор, Олег у курсі всіх політичних подій. Йому постійно пише сестра, друзі. До нього доходить кореспонденція і листи підтримки з усього світу", - повідомив адвокат.

Також він зазначив, що наразі Сенцов активно ознайомлюється з кримінальною справою, готується до суду.

Також Дінзе зазначив, що мабуть до кінця травня буде завершене ознайомлення з матеріалами справи.

"Після того як воно буде направлене до прокуратури чи суду, я зможу щось говорити по суті", - зазначив адвокат.

Як відомо, 6 травня Московський міськсуд продовжив утримання Сенцова під вартою ще на 2 місяці.

Режисера звинувачують в організації терористичної групи, підготовці теракту, замаху на незаконний обіг зброї та вибухівки, а також у незаконному зберіганні зброї.

Сенцову загрожує до 20 років позбавлення волі.