Бойовики масово оформлюють соціальну допомогу на підконтрольній Україні території - Тимчук

09:53, 13 травня 2015
Суспільство
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Бойовики оформляють дані виплати не тільки на себе, але і на свою сім'ю.

REUTERS

Бойовики з формувань, дислокованих у районі Горлівки, Макіївки, Донецька, Алчевська та Луганська, масово оформлюють соціальну допомогу та виплати на території, підконтрольній українській владі.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук.

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"Причому (оформляють виплати - прим. Ред.) як на себе, наприклад, за травмою, нібито отриманої «при роботі на шахті» або «на виробництві», так і на родину", - йдеться в повідомленні.

Оперативні дані групи «Інформаційне Опір».Російсько-терористичні війська на Донбасі продовжують активн...

Posted by Dmitry Tymchuk on 12 травня 2015 р.

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