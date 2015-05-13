Бойовики масово оформлюють соціальну допомогу на підконтрольній Україні території - Тимчук

Бойовики з формувань, дислокованих у районі Горлівки, Макіївки, Донецька, Алчевська та Луганська, масово оформлюють соціальну допомогу та виплати на території, підконтрольній українській владі.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук.

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"Причому (оформляють виплати - прим. Ред.) як на себе, наприклад, за травмою, нібито отриманої «при роботі на шахті» або «на виробництві», так і на родину", - йдеться в повідомленні.