У Донецькій області три РДА переводяться на підконтрольну територію української влади

Про це йдеться в повідомленні управління інформаційної політики та з питань преси Донецької ОДА.

”Губернатор Олександр Кіхтенко підписав розпорядження, за яким Новоазовська, Тельманівська і Ясинуватська райдержадміністрації переміщаються на вільні від терору території”, - сказано в повідомленні.

У цьому зв`язку зазначено, що це дозволить, зокрема, розблокувати роботу органів Держказначейства і, таким чином, забезпечити нормальну життєдіяльність територій, підконтрольних українській владі.

Всі адміністрації будуть перебувати в межах своїх районів.

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Так, Новоазовська РДА розміститься в селі Виноградне по вулиці Радянській, 226. Тельманівська адміністрація базуватиметься в селищі Мирне за адресою: вул. Леніна, 6. Ясинуватську РДА переміщують в селище Очеретине, вул. Першотравнева, 12.

Глава регіону доручив головам цих райдержадміністрацій, за можливістю, вивезти з окупованих райцентрів майно та документацію. Керівникам також доручено відповідно до чинного законодавства перевести працівників на нове місце роботи і здійснити державну реєстрацію зміни місцезнаходження юридичної особи.