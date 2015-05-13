Статус учасника бойових дій отримали понад 41,5 тисячі бійців АТО
14:37, 13 травня 2015Суспільство
96 0
На сьогоднішній день статус учасника бойових дій отримали понад 41,5 тис. учасників АТО.
REUTERS
Про це повідомив начальник відділу соціальної політики Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони Сергій Кучеренко.
Читайте такожУчасниками бойових дій визнані понад 5 тисяч міліціонерів
"На сьогоднішній день статус учасника бойових дій присвоєно 41 562 тис. осіб", - сказав він.
Сергій Кучеренко також повідомив, що більш ніж тисячі сімей загиблих військовослужбовців виплачена допомога.
"З початку проведення АТО виплачена допомога членам сімей 1 тис. 127 загиблих військовослужбовців", - сказав Сергій Кучеренко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter