Статус учасника бойових дій отримали понад 41,5 тисячі бійців АТО

Про це повідомив начальник відділу соціальної політики Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони Сергій Кучеренко.

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"На сьогоднішній день статус учасника бойових дій присвоєно 41 562 тис. осіб", - сказав він.

Сергій Кучеренко також повідомив, що більш ніж тисячі сімей загиблих військовослужбовців виплачена допомога.

"З початку проведення АТО виплачена допомога членам сімей 1 тис. 127 загиблих військовослужбовців", - сказав Сергій Кучеренко.