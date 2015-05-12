За знищену техніку бійцям АТО виплатили вже 7 мільйонів гривень
18:43, 12 травня 2015Війна
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За знищену в ході АТО ворожу техніку та успішне виконання бойових завдань учасники АТО отримали вже понад 7 мільйонів гривень.
REUTERS
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України у своєму Facebook.
"Станом на 8 травня військовослужбовці ЗСУ за знищену в ході АТО ворожу техніку та успішне виконання бойових завдань вже отримали понад 7 млн. грн. і ці виплати тривають", - йдеться у повідомленні
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Генштаб повідомляє, що також не припиняється робота з присвоєння статусу учасника бойових дій.
"Вже 35585 військовослужбовців та працівників ЗСУ - учасників АТО - отримали статус УБД. Тільки на минулому тижні уповноважена комісія МОУ надала такий статус 2413 військовослужбовцям та працівникам ЗСУ", - підкреслили у відомстві.
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