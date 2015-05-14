На лікування до Греції відправляються 7 поранених бійців АТО

Про це заявив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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«Сьогодні, 14 травня, з аеропорту «Бориспіль» до Афін відправиться літак з сімома українськими військовослужбовцями на борту, вони направляються на лікування в медичні установи Греції. Серед них чотири військовослужбовці Національної гвардії України, які отримали важкі травми і поранення, виконуючи завдання під Волновахою»,- сказав Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня, голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, радник президента Ольга Богомолець повідомила, що Греція прийме на лікування сімох українських поранених.