На лікування до Греції відправляються 7 поранених бійців АТО
14:34, 14 травня 2015Суспільство
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Сьогодні в Грецію будуть відправлені 7 військовослужбовців, які отримали поранення під час бойових дій на Донбасі.
На лікування до Греції поїдуть поранені бійці АТО / Фото УНІАН
Про це заявив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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«Сьогодні, 14 травня, з аеропорту «Бориспіль» до Афін відправиться літак з сімома українськими військовослужбовцями на борту, вони направляються на лікування в медичні установи Греції. Серед них чотири військовослужбовці Національної гвардії України, які отримали важкі травми і поранення, виконуючи завдання під Волновахою»,- сказав Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, 13 травня, голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, радник президента Ольга Богомолець повідомила, що Греція прийме на лікування сімох українських поранених.
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