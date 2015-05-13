Богомолець: Греція візьме на лікування сімох українських поранених

Про це повідомляє прес-служба Блоку Петра Порошенка, цитуючи Голову Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров`я, радника президента Ольгу Богомолець.

Як зазначається в повідомленні, завтра, 14 травня, о10:20 з аеропорту Бориспіль підніметься літак з українськими пораненими й візьме курс на Грецію.

Богомолець розповіла, що у вирішенні цього питання взяли участь представники Місії Україна-НАТО,члени уряду й посольства Греції, а також грецькі колеги-медики, які погодилися взяти до Афін сімох українських військовослужбовців із важкими пораненнями, які потребують обстеження й лікування в закордонних клініках.

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Особлива вдячність політика була адресована компанії МАУ, котра відправила поранених на лікування рейсом до Греції своїм коштом. «Я, як народний депутат, звернулася до них за підтримкою - і вони оплатили переліт», - повідомила Богомолець.

Завтра наші бійці прибудуть до медичних установ Греції, підкреслюється в повідомленні.