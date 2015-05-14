Москаль планує виселити військових, що незаконно проживають в приватних будівлях (документ)

Голова Луганської ВЦОА Геннадій Москаль підписав розпорядження про виселення військових, котрі незаконно зайняли приватні будівлі у місті Щастя, та не сплачують при цьому комунальні платежі. про це повідомляє офіційний сайт керівника регіону.

Для виселення планується залучити підрозділи збройних сил, службу військового правопорядку, військову прокуратуру, військову комендатура та міліцію.

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Незаконно проживаючих силовиків перевірять на предмет незареєстрованої зброї та автомобілів, після чого відведуть у місця постійної дислокації, визначені Генштабом України.

Заборгованість за комунальні послуги змусять погасити командирів правопорушників.

Раніше УНІАН повідомляв, що Геннадій Москаль закрив рух транспорту в окуповані райони Луганської області. Виняток – велосипедисти, пішоходи та міжнародні гуманітарні організації.