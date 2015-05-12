Москаль закрив рух транспорту в окуповані райони Луганської області (документ)

Виняток – велосипедисти, пішоходи та міжнародні гуманітарні організації, повідомляє прес-служба голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

Згідно з повідомленням, Москаль підписав розпорядження про заборону перетину лінії розмежування, що проходить через Луганську область, для будь-яких транспортних засобів, включаючи легкові автомобілі. Виняток становлять велосипедисти, пішоходи, а також транспорт міжнародних гуманітарних організацій.

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Розпорядження Москаля набуває чинності з моменту опублікування в засобах масової інформації.

Нагадаємо, що на сьогодні через лінію розмежування вогню в Луганській області діє один пункт пропуску – з Лисичанська через Гірське та Золоте в бік окупованого Первомайська.