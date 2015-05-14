Рада збільшила строк збереження місця роботи за мобілізованими до 1,5 роки

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду» (реєстраційний номер 2079).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 233 із 275 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Відповідно до закону, з 12 до 18 місяців збільшено термін надання гарантій щодо збереження місця роботи, посади для працівників, призваних на строкову військову службу.

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Згідно з законом, за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до фактичної демобілізації, але не більше 18 місяців, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.