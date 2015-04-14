Порошенко підписав закон про посилення соціального захисту демобілізованих

Закон № 259-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації та соціального захисту громадян, які підлягають звільненню з військової служби під час особливого періоду або у зв'язку з оголошенням демобілізації" був ухвалений Верховною Радою 18 березня.

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Як повідомляє прес-служба глави держави, метою документа є удосконалення деяких законодавчих положень, зокрема щодо питань відпустки та соціальних гарантій працівників.

Законом встановлено збереження місця роботи (посади) та середній заробіток на підприємстві чи в установі за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров'я) та знаходяться на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми.

Документом також надаються додаткові гарантії соціального захисту військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, щодо порядку надання щорічної відпустки та встановлено гарантії відстрочки від повторного призову протягом шести місяців у разі проведення часткової мобілізації, процедури призову на військову службу на тих військовозобов'язаних, які були звільнені зі служби у запас після проведення заходів попередньої мобілізації. Винятком може слугувати їхня особиста згода щодо здійснення такого призову, підкреслюється в повідомленні.