Адвокат: лідера УНА, викраденого спецслужбами РФ, можливо, вже немає серед живих

Українця Миколи Карпюка, заарештованого під час в'їзду до Росії 21 березня 2014 року, можливо, вже немає в живих.

Про це повідомив російський адвокат Ілля Новиков, передає Українська правда.

"14 місяців з моменту затримання до нього не пускають консула. Весь цей час триває листування з російськими МЗС і Слідчим комітетом. МЗС каже "приїжджайте, перешкод немає, узгодьте дату з СК". СК - "зараз неможливо, тривають слідчі дії. Повернемося до питання після 1 травня..." після 10 травня... після 30 травня...", - написав він на Facebook.

"Сьогодні ми з ростовськими консулами були в ГСУ СКР на Північному Кавказі в Єсентуках. Вони заздалегідь писали, що приїдуть. Нас зустріли за схемою "керівництва немає, нікого немає, скарги приймає охоронець", - додав Новиков.

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"Коли стало ясно, що результату не буде, ми подали докладну заяву і відвезли детальну скаргу до суду. На суд надія маленька, але українському МЗС треба спиратися на якісь первинні документи. Тому скарга", - сказав він.

Адвокат також звернувся до посла з особливих доручень МЗС України Дмитра Кулеби зі словами, що "момент для якихось рішучих заяв вже настав".

Украинца Николая Карпюка, арестованного при въезде в Россию 21 марта 2014 года, возможно, уже нет в живых.14 месяцев с... Posted by Илья Новиков on 14 травня 2015 р.

Як відомо, 21 березня 2014 року Карпюк був затриманий в Чернігівській області російськими спецслужбами, звідти вивезений до Росії.

Його звинувачують у бандитизмі і відправці найманців в Чечню. За першими даними, Карпюк утримується в СІЗО в Єсентуках. Як зазначає Новиков, два місяці тому з'явилася інформація, що Карпюк знаходиться у Владикавказі "у СІЗО на території ФСБ".

10 квітня МЗС України вручило російському консулові в Києві ноту протесту у зв'язку з порушенням прав заарештованих у Росії українців - Карпюка та київського журналіста Станіслава Кліха.

У документі вказувалося, що російська влада грубо порушує свої зобов'язання, не допускаючи до українських ув'язнених консульських працівників і не надаючи Києву інформації про місце утримання цих громадян під вартою.

МЗС України вимагало від російської сторони забезпечити об'єктивний і неупереджений розгляд справ Карпюка та Кліха, негайно допустити до них консульських посадових осіб України відповідно до міжнародно-правових зобов'язань Росії, а також притягнути до відповідальності осіб, винних у порушенні цих зобов'язань.

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Київського журналіста Станіслава Кліха затримали 11 серпня. Він поїхав до дівчини в місто Орел, але до України так і не повернувся. Рідні досі не знають, в чому його звинувачують. Імовірно Кліх утримується в СІЗО в П'ятигорську.

За даними українського МЗС на січень 2014 року, в російських СІЗО незаконно утримуються 11 громадян України. Серед них обвинувачені в тероризмі кримчани Олег Сенцов, Олексій Чирній, Олександр Кольченко та Геннадій Афанасьєв, українська льотчиця Надія Савченко, обвинувачений у шпигунстві Юрій Солошенко.