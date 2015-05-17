У мережі з'явилися нові фотографії зруйнованого Дебальцевого, яке зараз знаходиться під контролем бойовиків.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня в ОБСЄ повідомили, що в Дебальцевому не залишилося жодного будинку, який не був би зруйнований чи ушкоджений.

«Необхідно припинити насильство, оскільки воно переростає у справжню катастрофу в рамках деяких місцевостей, і якщо говорити про Дебальцеве, наприклад, то наші представники сказали, що в Дебальцевому не залишилося жодного будинку, який не був би зруйнований чи ушкоджений обстрілом», - заявив 4 березня прес-секретар Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків на брифінгу в Києві..

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Українські військові залишили Дебальцеве 18 лютого. Проросійські сепаратисти і війська Росії продовжували наступ на місто на Донеччині всупереч мінським домовленостей про перемир'я від 12 лютого.