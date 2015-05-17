У мережі з'явилися нові фотографії зруйнованого Дебальцевого

16:42, 17 травня 2015
Суспільство
7909 0

Наразі місто перебуває під контролем бойовиків, українські військові залишили Дебальцеве ще в лютому.

У мережі з'явилися нові фотографії зруйнованого Дебальцевого, яке зараз знаходиться під контролем бойовиків. 

© twitter.com/Debaltsevo_UA
© twitter.com/Debaltsevo_UA
© twitter.com/Debaltsevo_UA
© twitter.com/Debaltsevo_UA
© twitter.com/Debaltsevo_UA
© twitter.com/Debaltsevo_UA
© twitter.com/Debaltsevo_UA
© twitter.com/Debaltsevo_UA
© twitter.com/Debaltsevo_UA
© twitter.com/Debaltsevo_UA
© twitter.com/Debaltsevo_UA
© twitter.com/Debaltsevo_UA
© twitter.com/Debaltsevo_UA
© twitter.com/Debaltsevo_UA
© twitter.com/Debaltsevo_UA
© twitter.com/Debaltsevo_UA
© twitter.com/Debaltsevo_UA
© twitter.com/Debaltsevo_UA
© twitter.com/Debaltsevo_UA
© twitter.com/Debaltsevo_UA
© twitter.com/Debaltsevo_UA
© twitter.com/Debaltsevo_UA
© twitter.com/Debaltsevo_UA
© twitter.com/Debaltsevo_UA
© twitter.com/Debaltsevo_UA
© twitter.com/Debaltsevo_UA
© twitter.com/Debaltsevo_UA
© twitter.com/Debaltsevo_UA

Як повідомляв УНІАН, на початку березня в ОБСЄ повідомили, що в Дебальцевому не залишилося жодного будинку, який не був би зруйнований чи ушкоджений.

«Необхідно припинити насильство, оскільки воно переростає у справжню катастрофу в рамках деяких місцевостей, і якщо говорити про Дебальцеве, наприклад, то наші представники сказали, що в Дебальцевому не залишилося жодного будинку, який не був би зруйнований чи ушкоджений обстрілом», - заявив 4 березня прес-секретар Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків на брифінгу в Києві..

Читайте такожОБСЄ заявляє, що бойовики не пустили спостерігачів в Дебальцеве

Українські військові залишили Дебальцеве 18 лютого. Проросійські сепаратисти і війська Росії продовжували наступ на місто на Донеччині всупереч мінським домовленостей про перемир'я від 12 лютого.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter