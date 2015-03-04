У Дебальцевому не залишилося вцілілих будинків - ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків на брифінгу в Києві.

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«Необхідно припинити насильство, оскільки воно переростає у справжню катастрофу в рамках деяких місцевостей, і якщо говорити про Дебальцеве, наприклад, то наші представники сказали, що в Дебальцевому не залишилося жодного будинку, який не був би зруйнований чи ушкоджений обстрілом», - заявив Боцюрків.

Як повідомляв УНІАН, раніше в місії заявляли про значні руйнування в захопленому бойовиками Дебальцеве.

Українські військові залишили Дебальцеве 18 лютого. Проросійські сепаратисти і війська Росії продовжували наступ на місто на Донеччині всупереч мінським домовленостей про перемир'я від 12 лютого.