Населення України в березні скоротилося на 22 тисячі осіб

Згідно з повідомленням Державної служби статистики, при цьому показник чисельності населення, яке постійно проживає на території України, на 1 квітня становив 42 млн 703 тис. 946 осіб.

З початку року чисельність населення країни скоротилася на 54,4 тис. осіб, а порівняно з 1 квітня минулого року - на 149,5 тис. осіб.

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Згідно з повідомленням Держстату, дані наводяться без урахування території Автономної Республіки Крим та Севастополя.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 березня населення України становило 42 млн 896 тис. осіб проти 42 млн 928 тис. осіб станом на 1 січня 2015 року, тобто з початку року скоротилося на 32 тис. осіб. У річному вимірі (1 березня 2015 року до 1 березня 2014 року) скорочення становило 147,4 тис. осіб.