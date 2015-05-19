Кількість військових зі статусом учасника бойових дій наближається до 50 тисяч

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в ході брифінгу заступник міністра оборони України — керівник Апарату Петро Мехед.

За його словами, на виконання вимог президента щодо спрощення надання статусу учасника бойових дій у Міністерстві оборони опрацьований проект наказу «Про затвердження Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Збройних Силах України та Інструкції про порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків „Ветеран війни — учасник бойових дій“ та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Збройних Силах України», яким передбачено надання повноважень комісіям Генерального штабу Збройних Сил України, видів Збройних Сил України, військовим комісаріатам приймати рішення про надання статусу учасника бойових дій. Проект наказу направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

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Він нагадав, що з метою інформування громадян України щодо порядку надання учасникам АТО статусу учасників бойових дій, на офіційному веб-порталі Міністерства оборони в рубриці «Актуально» оприлюднено перелік документів для надання статусу учасників бойових дій військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України, які брали безпосередню участь в АТО.