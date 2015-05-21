Леніна у Волновасі "одягнули" у вишиванку і шаровари (фото)
16:47, 21 травня 2015Суспільство
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У Волновасі Донецької області пам'ятник радянському вождю Леніну "одягнули" у вишиванку та шаровари.
Леніна одягли у національний костюм
Про це повідомляють користувачі соцмереж.
Активісти розмалювали пам'ятник Леніну на головній площі Волновахи в честь Дня вишиванки.
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Як повідомляв УНІАН, низка лівих рухів ЄС розглядають можливість викупити в України пам'ятники і символи епохи СРСР, які підлягають демонтажу.
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