Леніна у Волновасі "одягнули" у вишиванку і шаровари (фото)

У Волновасі Донецької області пам'ятник радянському вождю Леніну "одягнули" у вишиванку та шаровари.

Про це повідомляють користувачі соцмереж. Активісти розмалювали пам'ятник Леніну на головній площі Волновахи в честь Дня вишиванки. Читайте такожУ Краматорську знесли ще один пам’ятник Леніну Як повідомляв УНІАН, низка лівих рухів ЄС розглядають можливість викупити в України пам'ятники і символи епохи СРСР, які підлягають демонтажу.

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