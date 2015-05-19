ЗМІ: Україні пропонують експортувати пам'ятники Леніну

Про це в коментарі кореспонденту ГолосUA повідомила представниця "Євролівих" Анна Кельманн з Німеччини.

За її словами, організатори акції вже приступили до збору відповідних коштів. Також вона розповіла про створення так званої «Програми захисту» для цієї мети.

Читайте такожДемонтовані пам'ятники тоталітаризму можуть розмістити в Пирогово"Якщо новій владі в Україні не потрібно її минуле, яким би воно ні було у Радянському Союзі, значить, їй не потрібно майбутнє в європейському союзі. Ми доб'ємося свого, і обов'язково врятуємо хоча б частину світової спадщини, яка потрапила до рук вандалів", - сказала жінка.

Скільки саме в ЄС вже зібрано грошей на подібний захід і хто буде вести переговори з Києвом на предмет відповідного продажу, поки не повідомляється.

Відомо лише, що в першу чергу "Євроліві" планують придбати вцілілі пам'ятники Леніну, пише видання. Також вони збираються купувати якісь "фрагменти пам'ятників героям ВВВ".

У партії "Євроліві" цю інформацію поки не коментують.

За даними Інституту національної пам'яті, станом на кінець 2014 року в Україні демонтовано понад 500 пам'ятників Леніну, понад 1700 залишалися на своїх місцях.